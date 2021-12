LE CONCEPT DE MID TERRITOIRES !

MID représente une opportunité unique pour valoriser les innovations des acteurs de la construction et des territoires partout en France.

La première édition de MID Territoires, MID Méditerranée, sera au cœur de la Métropole Aix-Marseille-Provence pour mettre en valeur les initiatives régionales et favoriser le networking. Capitale économique du sud de la France, la Métropole est au cœur des réseaux méditerranéens et innove pour s’adapter au réchauffement climatique et décarboner son énergie.

MID Méditerranée, c’est : Une matinée de conférence qui met en valeur les enjeux et grandes réalisations du territoire : résilience des bâtiments, nouvelles énergies…

Un événement hybride réunissant en présentiel les décideurs locaux et acteurs de la construction et retransmis en live et replay pour une diffusion nationale

Des moments de networking privilégiés sur place et en digital, un cocktail déjeunatoire avec l’ensemble des participants